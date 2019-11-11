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İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT GELDİ!

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İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT GELDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Silahtarağa'da inşa edilmesi planlanan ileri biyolojik arıtma tesisinin “temel atmama töreniyle” ilgili eleştirine yanıt verdi.

İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, “Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır.” dedi.

Erdoğan’a hitaben “Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır.” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü  “Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Nerdeyse 1,6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan”

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da temel atma değil israflara karşı “Temel atmama” töreni yapacağını açıklamış ve 1.5 milyar TL’lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmişti.

İmamoğlu, AKP döneminde yapımına karar verilen 1.5 milyar TL’lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptaline ilişkin “İstanbul Master Planı’nda Eyüpsultan sınırları içinde Kâğıthane'nin yakınında bulunan önemli iki ilçenin ve çevresinin atık suyunun buraya yönlendirilmesi ile beraber yapılması planlanan arıtma tesisine ihtiyaç yok. Raporun birinci başlığı bu. İkincisi; Haliç'in korunması prensibi ile atık su deşarjı arıtılmış dahi olsa Haliç'e verilmemelidir, engellenmelidir diye net olarak bir tarif var” demişti.

Erdoğan da bu açıklamaya “Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama töreni’ yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. O benim prensibim, o ayrı. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.” diye tepki göstermişti.

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