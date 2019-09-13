İMAMOĞLU'NA VERİLEN İKİNCİ SANDALYE DE KIRIKMIŞ!

Saray'daki toplantıda oturduğu sandalye kırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen ikinci sandalyenin de kırık olduğu ortaya çıktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün büyükşehir belediye başkanlarını kabulünde yaşanan kırılan sandalye polemiğinin detayları belli oldu.

Halk TV'de katılığı programda, oturduğu sandalye kırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasında yaşanan diyaloğu anlatan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun sandalyesinin iki kez değiştirildiğini açıkladı.