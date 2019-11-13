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İMAMOĞLU’NA ULUSLARARASI DEMOKRASİ MADALYASI!

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İMAMOĞLU’NA ULUSLARARASI DEMOKRASİ MADALYASI!
Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği IAPC’nin 2019 Yılı Demokrasi Madalyası’nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdi. Madalya, 37 yıllık tarihini boyunca ilk kez bir belediye başkanına layık görüldü.

Her yıl dünyada sadece bir kişiye verilen Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC- International Association of Political Consultants) Demokrasi Madalyası, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na verdi. İlki 1982 yılında düzenlenen ödül, 37 yıllık tarihinde ilk kez bir belediye başkanına gitti.

BARIŞ DİLİ VE DEMOKRATİK TUTUM MADALYA GETİRDİ

İmamoğlu, madalyayı 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kullandığı barış dili ve ortaya koyduğu demokratik tutumuyla aldı. Kendine “dünyanın en demokrat belediye başkanı olma” hedefi koyan İmamoğlu, IAPC üyeleri tarafından demokrasiyi teşvik eden, demokratik düşüncenin yayılmasına katkı sağlayan, cesaretle demokratik değerlerin gelişimine katkıda bulunan kişi olarak nitelendirildi.

Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği IAPC'nin 2019 Yılı Demokrasi Madalyası'nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi

TÖREN İSTANBUL'DA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 52. Dünya Konferansı'nda verilen ödülü, Başkan İmamoğlu'nun yokluğunda İBB Meclis üyesi ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Şahan teslim aldı. 2019 Demokrasi Madalyası, IAPC ödül komitesi tarafından önümüzdeki haftalarda İstanbul'da düzenlenecek bir törenle İBB Başkanına bizzat verilecek.

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2017'DE KILIÇDAROĞLU DA ALMIŞTI

IAPC, 5 kıtada üyeleri bulunan ve 52 yıllık bir dernek. 37 yıldır gösterilen adaylar arasından üyelerinin yaptığı oylama ile Demokrasi Madalyası'nın kazananı belirleniyor. Madalyaya layık görülen isim, derneğin her yıl düzenlediği Dünya Konferansında açıklanıyor. Demokrasi Madalyası bugüne kadar aralarında Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev,Nelson Mandela, Jimmy Carter, Bill Clinton gibi isimlere verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılındaki Adalet Yürüyüşü nedeniyle aynı madalyayı kazanmıştı.

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