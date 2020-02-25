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İmamoğlu'na Ödül

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İmamoğlu'na Ödül
Campaings & Elections Dergisi tarafından 2020 Reeds Ödülleri töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyaları en iyi uluslararası seçim kampanyası seçildi

Dünyanın her yerinde yüzlerce kampanyayla yarışan ve toplamda 5 ödül alan İstanbul Yerel Seçim kampanyası seçildi. Aynı zamanda ABD dışında en çok ödül kazanan kampanya oldu.

30 yıldır düzenlenen C&E Reeds ödüllerinin jurileri Amerkalı uzmanlardan oluşan 300 kişilik büyük bir kadrosu var. Jüri tarafındna 3 kademede onaylanıyor.

İşte İmamoğlu'nun kazandığı ödüller;

- En iyi uluslararası reklam kampanyası (tüm kategorilerde)

- En iyi uluslararası online reklam kampanyası (tüm kategorilerde)

- En iyi Avrupalı online video reklam kampanyası (tüm kategorilerde)

- En iyi Avrupalı TV reklam kampanyası (“Bisiklet” filmi ile)

- En iyi Avrupalı online video (“Istanbul Senin” filmi ile) ödüllerini kazandı.

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