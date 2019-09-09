İMAMOĞLU'NA, GAZİ CEMEVİ'DE YOĞUN İLGİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Cemevi’nde katılmak istediği Muharrem iftarını, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle gerçekleştiremedi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Cemevi'nde katılmak istediği Muharrem iftarına, yaşanan izdiham nedeniyle katılamadı. İftar masalarının kurulduğu alana inemeyen İmamoğlu, yönetim katında cemevi idarecileriyle bir araya geldi. Dede Veli Gülsoy, yine yaşanan izdiham nedeniyle, iftar duasını, cemevi binasının 4'ncü katındaki yönetim odasında verdi. Binadan zorlukla çıkabilen İmamoğlu, çıkışta, cemevi etrafını ve İsmetpaşa Caddesi'ni dolduran binlerce vatandaşla karşılaştı.