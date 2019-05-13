İmamoğlu'na büyük destek!

Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan yardım kampanyası için 1 günde 5 milyon lira toplandı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP'nin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimi stratejisini konuştu.

Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının sadece Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyet üzerinden değil aynı zamanda ekonomik kriz üzerinden ilerleyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Milletin evinde mutfağında yangın var. Bunların mücadelesi demokrasi mücadelesi değil. Bir avuç yandaşa İstanbul'un kaynaklarını teslim etme mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Zeyrek aynı zamanda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na İmamoğlu’na destek kampanyasını sordu. Kuşoğlu, sadece bir günde 5 milyon lira toplandığını açıkladı.

Zeyrek’in "Kılıçdaroğlu: Adalet terazisini yargı bozdu, millet düzeltecek" başlıklı yazısındanilgili bölümler şöyle:

"Kılıçdaroğlu, kampanyanın sadece mağduriyet üzerinden yapılmayacağını, ekonomik krizin ve İmamoğlu'nun 19 günde vaatleri konusunda ortaya koyduğu tavrı da anlatacaklarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Milletin evinde, mutfağında yangın var. Bunların mücadelesi demokrasi mücadelesi değil. Bir avuç yandaşa İstanbul'un kaynaklarını teslim etme mücadelesidir. Demokrasi mücadelesi verseler milletin iradesine saygı duyarlardı.

İşin bir de vicdani boyutu var. Aklı olan herkes, hayatın gerçeklerini görüyor, biliyor. 1 milyon İstanbullunun elektriği ve suyu kesik. Neyi anlatacaklar onlara?

İmamoğlu geldi, su faturalarını, öğrencilerin ulaşım ücretlerini indireceğini ortaya koydu. ‘0-4 yaş arası çocukları olan annelere ulaşım ücretsiz' dedi. Bunları yaparken o insanların kimliğine, inancına mı baktı? Herkesin başkanı olacağını gösterdi. Bunu İstanbulluların elinden aldılar.

Çünkü onlar İstanbul'un kaynaklarını fakir fukaradan alıp bir avuç yandaşa vermek istiyor.”

“Seferberlik demişken başlatılan kampanyanın durumunu merak ettim ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na sordum. Perşembe öğleden sonra duyurulmuştu kampanya. Haliyle sadece cuma günü bankalar açıktı. ‘Ne kadar toplandı?’ diye sordum. ‘Yaklaşık 5 milyon lira’ dedi.

Sadece Türkiye’den değil, yurt dışındaki Türklerden de büyük ilgi gördüklerine dikkat çeken Kuşoğlu, ‘Bu kampanya sadece para bağışlamakla ilgili değil. Demokrasiye olan desteğin gösterildiği bir seferberliğe dönüştü. Gelen mesajlar, insanın gözlerini dolduruyor’ diye konuştu.”