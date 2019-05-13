  • BIST 87.327
  • Altın 252,817
  • Dolar 6,1189
  • Euro 6,8755
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'na büyük destek!

»
İmamoğlu'na büyük destek!
Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan yardım kampanyası için 1 günde 5 milyon lira toplandı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP'nin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimi stratejisini konuştu.

Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının sadece Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyet üzerinden değil aynı zamanda ekonomik kriz üzerinden ilerleyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Milletin evinde mutfağında yangın var. Bunların mücadelesi demokrasi mücadelesi değil. Bir avuç yandaşa İstanbul'un kaynaklarını teslim etme mücadelesidir" ifadelerini kullandı. 

Zeyrek aynı zamanda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na İmamoğlu’na destek kampanyasını sordu. Kuşoğlu, sadece bir günde 5 milyon lira toplandığını açıkladı.

Zeyrek’in "Kılıçdaroğlu: Adalet terazisini yargı bozdu, millet düzeltecek" başlıklı yazısındanilgili bölümler şöyle:

"Kılıçdaroğlu, kampanyanın sadece mağduriyet üzerinden yapılmayacağını, ekonomik krizin ve İmamoğlu'nun 19 günde vaatleri konusunda ortaya koyduğu tavrı da anlatacaklarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Milletin evinde, mutfağında yangın var. Bunların mücadelesi demokrasi mücadelesi değil. Bir avuç yandaşa İstanbul'un kaynaklarını teslim etme mücadelesidir. Demokrasi mücadelesi verseler milletin iradesine saygı duyarlardı.

İşin bir de vicdani boyutu var. Aklı olan herkes, hayatın gerçeklerini görüyor, biliyor. 1 milyon İstanbullunun elektriği ve suyu kesik. Neyi anlatacaklar onlara?
İmamoğlu geldi, su faturalarını, öğrencilerin ulaşım ücretlerini indireceğini ortaya koydu. ‘0-4 yaş arası çocukları olan annelere ulaşım ücretsiz' dedi. Bunları yaparken o insanların kimliğine, inancına mı baktı? Herkesin başkanı olacağını gösterdi. Bunu İstanbulluların elinden aldılar.
Çünkü onlar İstanbul'un kaynaklarını fakir fukaradan alıp bir avuç yandaşa vermek istiyor.”

“Seferberlik demişken başlatılan kampanyanın durumunu merak ettim ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na sordum. Perşembe öğleden sonra duyurulmuştu kampanya. Haliyle sadece cuma günü bankalar açıktı. ‘Ne kadar toplandı?’ diye sordum. ‘Yaklaşık 5 milyon lira’ dedi.

Sadece Türkiye’den değil, yurt dışındaki Türklerden de büyük ilgi gördüklerine dikkat çeken Kuşoğlu, ‘Bu kampanya sadece para bağışlamakla ilgili değil. Demokrasiye olan desteğin gösterildiği bir seferberliğe dönüştü. Gelen mesajlar, insanın gözlerini dolduruyor’ diye konuştu.”

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SEÇİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:21
  • ZEHİRLİ SU SEMT SAKİNLERİNİ KORKUTTU13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:16
  • DSP İSTANBUL ADAYI SEÇİMLERDEN ÇEKİLDİ.13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:12
  • BERNA LAÇİN AFFETMEDİ12 Mayıs 2019 Pazar 10:35
  • İREM DERİCİ AYRILDI MI?12 Mayıs 2019 Pazar 09:27
  • AHMET DAVUTOĞLU İFTAR YEMEĞİNDE KONUŞTU12 Mayıs 2019 Pazar 09:15
  • İKTİDAR SEÇİMİ KAYBEDERSE...12 Mayıs 2019 Pazar 09:11
  • ECE SEÇKİN İDDİALI KONUŞTU12 Mayıs 2019 Pazar 09:03
  • EKREM İMAMOĞLU "AA'YA ALTERNATİF KURULACAK" DEDİ12 Mayıs 2019 Pazar 08:56
  • ÇAYKURRİZE BAŞKANI HAKEME SİNİRLENDİ12 Mayıs 2019 Pazar 08:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim