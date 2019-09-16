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İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!

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İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sevinç İnönü’nün kendisi için verdiği davette, Beştepe’deki 'kırık sandalye' olayına göndermede bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sevinç İnönü’nün kendisi için verdiği davette, Beştepe’deki 'kırık sandalye' olayına göndermede bulundu.  

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