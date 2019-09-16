İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sevinç İnönü’nün kendisi için verdiği davette, Beştepe’deki 'kırık sandalye' olayına göndermede bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sevinç İnönü’nün kendisi için verdiği davette, Beştepe’deki 'kırık sandalye' olayına göndermede bulundu.