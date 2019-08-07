İMAMOĞLU, ZEYNEP OSMANOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Zeynep Osman ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği günden bazı detaylar paylaştı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Özdil, İmamoğlu'nun, selamlaşmadan önce kollarını açarak Osman'a "Size sarılabilir miyim hanımefendi?" diye sorduğunu aktardı. Özdil, İmamoğlu'nun, selamlaşmadan önce kollarını açarak Osman'a "Size sarılabilir miyim hanımefendi?" diye sorduğunu aktardı.

Yılmaz Özdil, Sözcü'de "Osmanlı’yla Cumhuriyet’in kucaklaştığı an" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hemen önümde yürüyorlar. Kolkola, merdiven basamaklarını çıkıyorlar. Biri, padişah Abdülhamid'in gelini, sarayda dünyaya gelen son şehzade ve hanedanın son reisi Osman Ertuğrul'un eşi, prenses Zeynep Osman. Diğeri, 470 yıl boyunca Osmanlı'ya başkent olan, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen, 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurtarılan İstanbulumuzun, şehremini Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.