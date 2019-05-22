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İMAMOĞLU SÖZ VERDİ

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İMAMOĞLU SÖZ VERDİ
İmamoğlu vaatlerini açıkladı! Dar gelirliye 6.000 ile 13.000 lira arası yardım

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerindeki izleyeceği yol haritasını ve vaatlerini açıkladı. 'Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama şimdi buradan ilan ediyorum… 23 Haziran’da emaneti geri almaya geliyoruz' diyen İmamoğlu özetle şunları söyledi: "O sandıktan hesap pusulası çıkacak, Bu bozuk düzen gün geliyor ananızın ak sütü gibi helal olan mazbatanızı elinizden alıyor. İBB yüzde birden küçük azınlığın değil, tüm İstanbulluların yararına çalışacak. 18 günde kıskananlar 1800 günde vallahi çatlar. İhtiyacı olan ailelerimize yılda 6.000 ile 13.000 lira arası yardımda bulunacağız. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen her aile halk-ekmek ve halk-süt satış noktalarından ücretsiz ekmek, süt alabilecek, damacana su ücretsiz dağıtacağız."

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