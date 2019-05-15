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İMAMOĞLU "SEN UTANMA BİZ UTANALIM" DEMİŞTİ

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İMAMOĞLU "SEN UTANMA BİZ UTANALIM" DEMİŞTİ
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Şubat'ta yaptığı hal ziyaretinde tanıştığı Cebrail Gümüştepe'nin evinde iftarını açtı.

 İmamoğlu, okula gitmediğini söyleyen Cebrail'e, ''Okumak istemedin mi'' sorusunu yöneltmiş, ''Maddi durumlar el vermedi. Utandığım için söyleyemedim'' yanıtını almıştı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Şubat'ta yaptığı hal ziyaretinde, sabah namazı çıkışında tanıştığı Cebrail Gümüştepe'nin Esenler'deki evinde iftarını açtı.

"ONA BU İMKANI SAĞLAYAMADIĞIMIZ İÇİN UTANMIŞTIM"

İmamoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sevgili Cebrail ile Bayrampaşa Hali'ne karşılaşmıştık, bana okumak istediğini söylemişti. Bu şehrin yöneticileri olarak ona bu imkanı sağlayamadığımız için utanmıştım. Onun eğitim hayatı konusunda her şey güzel oldu. Bugün de çok kıymetli ailesiyle iftarda bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu ile sokaklarda fıstık satan ve adının Cebrail olduğu öğrenilen gencin arasında geçen konuşmalar sosyal medyada vatandaşlar tarafından binlerce kez paylaşılmıştı.

"SEN UTANMA BİZ UTANALIM"

İmamoğlu'nun "Çalışmak güzel ama okul ne durumda" diye sorduğu genç, "Maddi durumum elvermedi. Utandığım için söyleyemedim" yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine İmamoğlu, "Sen utanma biz utanalım" diyerek genci teselli etmişti.

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