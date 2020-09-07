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İMAMOĞLU SAHİL PROJELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

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İMAMOĞLU SAHİL PROJELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkan Av. Turan Hançerli ile birlikte Avcılar meydanı ve sahilinde başlanacak projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi.

İmamoğlu ve Hançerli’ye inceleme gezisi sırasında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.

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Yapılacak düzenlemelerle Avcılar meydanını yayalaştırmayı ve çevredeki üniversiteleri buluşturmayı amaçladıklarını belirten İmamoğlu, “Büyükşehir olarak; İstanbul’daki her ilçede meydanlaşan, yeşil alanları yüksek, insanların birbirini görüp, konuşabildiği alanların oluşması konusunda bir kararlılığımız var.  Aşağıdaki belediye binasından başlayan, Marmara Caddesi ve bu meydan, inşallah metromuzla, fünikülerle veya diğer unsurlarla buluşan bir mantıkta Avcılar’ın yıldızı da bu iş olacak. O yönüyle bu yıldız işlerimize 2021’de çok önem vermek istiyoruz. Avcılar için de şu anda o yıldızın içindeyiz aslında” dedi. İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Hançerli de “Bugün buraya gelmeniz çok kıymetli. Önemli ölçüde yol alındı. İnşallah 2021’de kazmayı vurabilecek durumda oluruz” diye konuştu.

İMAMOĞLU: BAŞKAN’IMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUDNA ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR

İmamoğlu, bir gazetecinin , “Avcılar’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını nasıl buluyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Başkan’ımız çok yoğun çalışıyor. Biz de takip ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem de bir yandan yapı tespitleri… Her iki yönüyle ortak bir mücadele veriliyor ama tabii ki bir yandan da sonuç alınması için, özel sektörün de teşvik edilmesi gerekiyor. O noktada da yine ortak çalışıyoruz Avcılar Belediyesi’yle, finans sektörüyle buluşması ve bu konuda uygun kredilerin olgunlaşması için. Avcılar’a çok yönlü bakıyoruz. Depremin Avcılar için ne kadar tehditkar olduğunun farkındayız. Bir yönüyle yine planlama konusunda Yeşilkent bizim için önemli bir mahalle. Ona da ayrı bir detayla asılacağız. Planlama noktasında ilçe belediyesiyle müşterek çalışacağız.”

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