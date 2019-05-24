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İMAMOĞLU REKOR KIRDI

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İMAMOĞLU REKOR KIRDI
Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu SÖZCÜ TV aracılığıyla yayınlanan usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programı YouTube'da anlık yaklaşık 240 bin izleyiciye ulaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı SÖZCÜ TV’den canlı olarak yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programı SÖZCÜ’nün sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden izlenme rekoru kırdı.

SÖZCÜ TV’nin YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayın anlık 240 bin kişi tarafından izlendi.

Facebook’ta 23.500, Twitter’da 10.000, Instagram’da 5.800 kişiye ulaşıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı SÖZCÜ TV’den canlı olarak yayınlanan Halk Arenası, gençler tarafından takip edilen Ekşisözlük’te de ilk sırada yer aldı.

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