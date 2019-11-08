İMAMOĞLU O KİTABA ŞERH DÜŞTÜ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya direktörü Necati Özkan'ın yerel seçim sürecini yazdığı, "Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi" adlı kitabının bir noktasına şerh düştüğünü ifade etti.

İmamoğlu, kendisini kahraman olarak tanımlamadığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kampanya direktörü Necati Özkan arasında tartışmaya sebep olan kitabıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından, “Kahramanın Yolculuğu” adlı kitap için, “Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu ise kitabın önsözünü kaleme almıştı.

"KENDİMİ KAHRAMAN OLARAK TANIMLAMIYORUM"

Ekrem İmamoğlu, Brand Week'te yaptığı açılış konuşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, Özkan’ın kitabı ve tartışmalarla ilgili konuştu. İmamoğlu, Özkan ile yıllardır beraber çalıştığını ve kendisini kahraman olarak tanımlamadığını belirtti.

İmamoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır. 6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı İstanbul seçimi.

Kendi gözüyle bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu kampanya dilinin neyi etkilediğini Necati Bey'in bu bakışı çok değerli bir bölüm. Herkesin bir bakışı olacaktır. Ama kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu; Her ne kadar kendisi beni kahraman diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum. Çünkü insan kendine kahraman dememeli, kahraman olmak büyük sorumluluk ister, zaman ister olgunluk ister. Ben sadece bir başlangıca imza atmış. Daha büyük bir imza atmak isteyen hizmet etmek isteyen bir belediye başkanıyım.”