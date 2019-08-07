İMAMOĞLU MAHZURE TEYZEYİ ZİYARET ETTİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçim kampanyası sırasında, 16 Ocak günü, Sultanbeyli’deki bir semt pazarında, 60 yaşındaki Mahruze Keleş’ten oyunu istedi.

Karşılaştığı kişinin CHP adayı olduğunu öğrenen Keleş, İmamoğlu’na, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok. Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” karşılığını verdi. Bunun üzerine İmamoğlu, “Senden oyunu değil, duanı istiyorum. Seçimi kazanacağım ve 1 ay içinde evinize geleceğim. Böreklerinizi, ketelerinizi yiyeceğim, enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım” diyerek Keleş’in adresini aldı.

Beklenen buluşma, İmamoğlu’nun 17 gün gecikmeli verilen birinci mazbatası, 6 Mayıs’ta YSK’nın hukuksuz kararıyla elinden alınınca yapılamadı. İşte o buluşma, 23 Haziran seçimlerinden 44 gün sonra, 6 Ağustos’ta, kahkahalar eşliğinde gerçekleştirildi. Buluşmada, İmamoğlu ve Keleş arasında birbirinden ilginç diyaloglar yaşandı. İmamoğlu, kendisine, “Seni kimse tanımıyordu ha! Benim yüzümden tanıdı!” diyen Keleş’e, şu esprili yanıtı verdi: “Sağ ol, sağ ol, sağ ol ablacığım! Allah razı olsun. Tanıttın bizi, ne yapalım? Biraz daha konuşsan, 3 seçim kazanacağım.”

31 Mart yerel seçim kampanyasının temeline, ‘‘partisinin en az oy aldığı ilçelere ziyaretleri’’ oturtan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aday olduğu süreçte soluğu, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Sultanbeyli’deki bir semt pazarında aldı. Kamuoyu nezdindeki tanınırlığı o dönemde pek yüksek olmayan İmamoğlu’nun, pazarda karşılaştığı 60 yaşındaki Mahruze Keleş ile yaşadığı diyalog, bütün medya organlarının ilgisini çekti. İmamoğlu’nun siyasetçi olduğunu öğrenen Keleş, diyalogun başında hayat pahalılığından yakındı ve CHP adayına nereli olduğunu sordu. “Trabzon” cevabını alan Keleş, “Ben de Gümüşhaneliyim” yanıtını verdi. Bunun üzerine İmamoğlu, Keleş’e, “Ben senin köylülerine çok mal sattım” dedi. İmamoğlu’nun CHP adayı olduğunu öğrenen Keleş, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok” karşılığını verdi.