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İMAMOĞLU, LONDRA’YA GİDİYOR… FİNANS DÜNYASIYLA BULUŞACAK!

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İMAMOĞLU, LONDRA’YA GİDİYOR… FİNANS DÜNYASIYLA BULUŞACAK!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra’ya gidecek.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı ziyaret edecek olan İmamoğlu, aralarında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi Group, HSBC, BlackStone, Bridgepoint Capital Group’un da olduğu dünya devi yatırım ve finans şirketleriyle buluşacak.

Londra’ya iki günlük çalışma ziyareti yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Sadiq Khan ile görüşecek. İmamoğlu, bu kısa ziyareti süresince dünyanın en önemli yatırım bankaları ve fonlarıyla bir araya gelecek.

Yarın gece Londra'ya varacak olan İmamoğlu, 14 Kasım Perşembe gününe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaretle başlayacak. Ardından, Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ile bir toplantı gerçekleştirip, Enstitü Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ile görüşecek. Sonraki durağa Londra Büyükşehir Belediyesi olan İmamoğlu, Başkan Sadiq Khan'ı makamında ziyaret edecek.

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İmamoğlu, geçtiğimiz hafta gittiği Almanya’daki Berlin Duvarı anmasında Merkel ile de bir araya gelmişti.

BLOOMBERG’E MÜLAKAT VERECEK

İmamoğlu, aynı gün Bloomberg TV'ye de bir röportaj verecek, İstanbul vizyonunu anlatacak. Akşam ise CHP Londra Birliği'nin organize ettiği toplantıya katılıp İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla sohbet olanağı yakalayacak.

FİNANS VE YATIRIM DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞACAK

Londra'da çok sayıda ikili temas da gerçekleştirecek olan İBB Başkanı İmamoğlu, cuma günü ‘Yuvarlak Masa Kahvaltılı Çalışma Toplantısı' çerçevesinde, çeşitli finansal ve yatırım kurumlarının yöneticileri ile aynı masa etrafında buluşacak. İmamoğlu, bu buluşmada finans ve yatırım dünyasının temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

İmamoğlu'nun görüşme yapacağı, aralarında dünyanın en büyüklerinin de yer aldığı, yatırım ve finansal kuruluşların bazıları şöyle:

Yatırım Bankaları: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays.

Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group.

Yatırım Uzmanları: Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.

İmamoğlu, bu buluşmanın ardından Londra'dan ayrılacak, geç saatlerde İstanbul'a varacak.

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