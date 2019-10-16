İMAMOĞLU: “İSTANBUL’UN İSRAF TABLOSUNU YIL SONUNDA AÇIKLAYACAĞIM!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün birkaç ziyaret gerçekleştirdi. Sözcü gazetesini ziyaret eden İmamoğlu bir çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ziyarette birçok önemli konuya değinen Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının işletme ihalesinin İBB’ye verilmemesi halinde kapının önünden ayrılmayacağını söyledi. İmamoğlu Ulaştırma Bakanlığı’na “İhaleyi iptal edin ve mekanları İBB’ye verin” çağrısı yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, SÖZCÜ’yü ziyaretinde halka 'İstanbul’un israf tablosunu yıl sonunda açıklayacağım' sözünü de verdi. İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana tespit ettiği israf kalemlerini ve uyguladığı tasarruf politikalarını aralık ayında tablo halinde sunacağını söyledi ve ekledi: 16 milyonun hakkını koruyacağım.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra yapılan hizmetleri, karşılaştığı güçlükleri ve hayata geçirmek istediği projeleri tek tek anlattı. Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'u hep birlikte güzelleştireceğiz” dedi. Başkan, İstanbul'da israfın takipçisi olduğunu vurgulayıp görevdeki altıncı ayını doldurduğu aralık ayının sonunda engelledikleri israfı tablo olarak sunacaklarını söyledi. İmamoğlu “Engellediğimiz israf tablosunu ve ortaya koyduğumuz tasarruf politikalarını İstanbul ile paylaşacağız” diye konuştu.

700 MİLYONLUK BORÇ TALEBİ

Göreve geldiğinde devraldıkları İBB bütçesinin cari açığının 10 milyar TL'nin üzerinde olduğunu belirten İmamoğlu, ”10 milyarın üzerinde açığı olan bir bütçenin yönetilme şansı tektir, borçlanma. Bunu geçen yıl bu bütçeyi hazırlayan o dönemin İBB yönetimi söylüyor. Bütçeye o dönem 3.6 milyar TL civarında borçlanma kalemi koymuşlar. Biz 1.5 milyar TL borç aldık. 700 milyon daha istedik. AKP grubunun kendilerine yakışanı yapmasını, İstanbul'a verdikleri sözü tutmalarını ve İBB Meclisi'nin perşembe ya da cuma oturumunda 700 milyon liralık borçlanma talebimize onay vermelerini bekliyorum” dedi.

“YÜZDE 80'İNDE İŞLER DURMUŞ”

Kurumun geçmişten gelen cari borçları olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu: “Daha önceki dönemde 100 şantiye kurulduysa bugün yüzde 75-80'i durmuş durumda. Ben AKP'li CHP'li her ilçeyi geziyorum. Hangi ilçeye gidersem gideyim 10 işin 8'i durmuş durumda. Kapalı otopark, metro, park, okul, yurt ya da teknik alan adına ne derseniz deyin yüzde 80 duruyor. Projeleri toparlayıp bitirmek zorundayız, mevcut cari borçları ödemek zorundayız. Bütçe açığı ve borç yönetimi söz konusu.”

“ÇAMUR ATMAYAYIM, TAHMİN…”

İmamoğlu göreve geldikten sonra ihtiyaç fazlası olduğu için iade edilen kiralık araçlarla ilgili de konuştu. İmamoğlu, ihtiyaç fazlası araçların kimler tarafından kullanıldığına ilişkin “Göreve geldiğimde ihtiyaç fazlası olan 730 kiralık araç, iki seçim arasında da 517 şirket kiralandıkları şirketlere iade edildi. İlginç bir detay haziran seçimlerine 1.5 ay kala GPS sistemi kapatılmış. Böyle bir düzende o araçların kimlere tahsis edildiği konusunda bilgi vermem siyasi çamur atma olur. Ben çamur atmayayım, insanlar tahmin etsin. Bir çok duyum var. Aktarılan bilgiler var. Delil kabul edip anlattığım zaman başka bir yere gider. Ben o tarafında değilim ama israfın takipçisiyim” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU BÜYÜK BİR AVANTAJ

İmamoğlu, partilerin hizmet için bir araç olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bunu her yerde söylemiş biriyim. Esas olan insanların kendini mutlu hissetmesi. Benim hayat felsefem gerçekleştirmek istediğim olay, bu seçimde kendiliğinden gerçekleşti. Siyaset üstü, partiler üstü bir ortam doğdu. Bu bana sorumluluk kattığı kadar avantaj da sağlıyor. Yapmak istediklerimi bazen siyasi bir kelepçe hissederseniz sizi bağlar, şu an öyle bir siyasi kelepçem ruhumda yok. Bir başka avantajım var büyük şans bir partinin başındaki insanın genel başkanın böyle düşünüyor olması. Genel başkan başka düşünüyor olsaydı ya da lider egosu öne çıkan bir insan olsaydı istediklerimizi yapmakta zorlanırdık. Hakkını teslim edelim. Şu anda yürüdüğüm yolda ayaklarımın altındaki taşları temizliyor öyle bir bakış açısı var. İyi ki var.”

‘HAYDARPAŞA VE SİRKECİ İHALESİ ŞÜPHE VE ŞAİBE BARINDIRIYOR’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü’yü ziyareti sırasında gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahalarını “kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere” kiralamak için 4 Ekim'de düzenlediği ihalede Okçular Vakfı'nın eski müdürüne ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ve İBB konsorsiyumu sona kaldı. Taraflar pazarlık için davet beklerken İmamoğlu, ihale gündeme geldiğinden itibaren yaşanan sürece sert tepki göstererek “Süreç; idari yozlaşma, şüphe ve şaibe barındırıyor” dedi.

KAPININ ÖNÜNDE BEKLEYECEĞİM

“İhaleyi iptal edin ve İBB'ye verin” çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: “Eğer ‘iş sarpa sarıyor biz bu ihaleyi iptal edelim başka bir yöntemle başka birine vermeye çalışalım' arayışındaysalar ben Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kapısının önünde bekleyeceğim. Bu süreç mühimdir. İdari yozlaşmanın geldiği noktadır. Bu işi İBB'ye vermezler başka bir arayış içine girerlerse bakandan yetkililerin tamamına şaibe damgasını vurur. Yanlıştan dönsünler. Ya bakan bunu düzeltsin ya da Cumhurbaşkanı sürece müdahale etsin. O firmanın şu an ihaleye devam etmesi yanlıştır. Çok net.”

HAYDARPAŞA GARI

SİRKECİ GARI

TAKSİM MEYDANI'NDA YAZA İNŞAAT BAŞLIYOR

İmamoğlu, yıllardır tartışma konusu olan beton görüntüsü nedeniyle eleştirilen Taksim Meydanı ile ilgili de bilgi verdi. Yaz aylarında meydan düzenleme çalışmalarına başlamayı planladıklarını belirten İmamoğlu “Önemli 6 meydanda çalışmamız devam ediyor. Özellikle Taksim Meydanı halka sorulacak, onların önerilerini alacağız. Önümüzdeki yaza başlayacağız inşaatına” diye konuştu.

TAKSİM MEYDANI

CUMHURİYET COŞKUSU SOKAK BALOSU İLE 2 GÜN KUTLANACAK

İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da yapılacak kutlama etkinliklerinin 2 gün süreceğini açıkladı. Kutlamaların ayrıntılarını ise şöyle anlattı: “Cumhuriyet Bayramı bu şehirde belki ilk defa bu kadar coşkulu kutlanacak. 28 Ekim'de çelenk koyma töreniyle Cumhuriyet Bayramı törenleri başlar bu bir gelenektir. 28 Ekim akşamı Sultanahmet Meydanı'nda yani Halide Edip Adıvar'ın da katıldığı meşhur o Milli Mücadele Mitinglerinin yapıldığı o güzel meydanda tarihe not düşeceğiz. Bu buluşmayı tüm dünyaya servis edeceğiz. İçinde gösteriler, senfoni orkestrası, şiir dinletisi, konserler olacak. Cumhuriyetimizi hissettiren bir akşam olmasını istiyoruz. 29 Ekim günü hem Vatan Caddesi'ndeki resmi törenimizle hem de daha sonra Salacak sahilinde sokakta, caddede sahilde bir balo olacak. Herkesin oraya gelip Cumhuriyetimizi kutlamasını istiyoruz. Atamız'ın ‘geldikleri gibi giderler' diye Boğaz'a bakıp bağımsızlık mesajını verdiği, Salacak'tan görerek bir nevi en büyük sokak balosunda bütün halkımızla bulaşacağız.”

Özlem GÜVEMLİ ve Hande ZEYREK’in Haberi