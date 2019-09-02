İMAMOĞLU, İSPARK'LA İLGİLİ TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'la ilgili bir zam kararı olmadığını belirterek, bu konudaki tartışmalara son noktayı koydu.

SonDakika.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'la ilgili bir zam kararı olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Bu zam kararı değil. Bir finansal düzenleme. 60 binin üzerinde indirimli yararlanan araç sayısı var. Tümünü elden geçireceğiz. Sistem hatasıyla ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili varsa vatandaşların fazla tahsilatları iade edilecektir. " dedi.