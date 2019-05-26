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İMAMOĞLU İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

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İMAMOĞLU İFTAR YEMEĞİNE KATILDI
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara katıldı.

 AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım ise iftara katılamayacağını telgrafla bildirdi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

YILDIRIM, TELGRAF YOLLADI

İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'yla yan yana otururken; masada Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı görüldü.Binali Yıldırım iftara katılamayacağını telgrafla bildirdi.

İmamoğlu'nun iftar programından sonra Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşacağı belirtildi.

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