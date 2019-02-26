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İmamoğlu iddialı konuştu "Biz kazanacağız, iyi ki bu adam kazanmış diyecekler"

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İmamoğlu iddialı konuştu "Biz kazanacağız, iyi ki bu adam kazanmış diyecekler"
CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında 21 ilçe gezdiğini kaydetti. İmamoğlu, "Biz kazanacağız. 'İyi ki bu adam kazanmış' diyecekler" ifadesini kullandı

Seçim çalışmalarına devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de vatandaşlara hitap etti.

İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununa değinen İmamoğlu, "Meseleyi samimiyetle çözeceğiz. Masanın en güçlüsü, malikler olacak. Şişli, çok merkezi bir yer ve vitrine konulan semtleri var. Şişli'nin her semti, vitrin olacak. Sözünün eri bir arkadaşınızım. Beraber çözeceğiz" dedi.

'LİYAKAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Şişli'de bir talihsizliğin yaşandığını vurgulayan İmamoğlu, "Emekçi kardeşlerimizin haykırışlarını makul karşılıyoruz. Sorunları çözümsüz değil. Haklarının çözümü olacak. Anlayışlarını arttırsınlar. Bu sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız. Sesimizin karşılık bulacağını umuyorum. Biz, çalışanın emeğiyle oynayan bir anlayış değiliz. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Çalışanlarımızı severiz. Onlara parmak gösterip tehdit etmeyiz. Liyakat bizim için çok önemli" diye konuştu.

'YOLUMU ÇEVİRİYORLAR, 'BİZE GEL' DİYORLAR'

Seçim turu kapsamında 21 ilçe gezdiğini kaydeden İmamoğlu, "Biz kazanacağız. Diyecekler ki ‘İyi ki bu adam kazanmış. Belki de bir dahaki sefere buna oy vereceğim' diyecekler. Yolumu çeviriyorlar ‘Bize gel' diyorlar. Ha ben size gelmişim, ha siz bana gelmişsiniz. 16 milyon insan bizim için vatanseverdir. Hepsinden oy istiyorum. Bu ülkenin 82 milyon vatansever insanı var. Hepsiyle doya doya kucaklaşacağız. Güzel anlar, güzel yaşanacak. Huzurlu, güvenli, barış içinde bir Şişli vadediyorum. Lütfen çalışın ve sürece katılın. Hepinizi sürecin kahramanı olmaya davet ediyorum" ifadesini kulandı.

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