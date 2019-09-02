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İMAMOĞLU, GÜNDEME DAİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI!

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İMAMOĞLU, GÜNDEME DAİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan İBB çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre işe alım yapacağız, sokağa çıktığımda kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek" ifadelerini

Medyafaresi.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
(İşten çıkarmalarla ilgili) 18 Nisan'da göreve başladım. Duyduk mu 'İstanbul Belediyesi 2 bin kişi işe alacak?' Duyduk mu? Ben görevi devraldığımda maaş ödeyecek para yoktu. Ben iddia ediyorum.. Halamın oğlu, dayımın kızı, giyimi kuşamı... Beni ilgilendirmiyor. İşe alım konusunda en uygun sistemi uygulayacağız. Adil olacağız. Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre alım konusunda sistem uygulayacağız. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek, dedi."

 

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