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İMAMOĞLU: DÜNYA, SURİYE’YE İLGİSİZ VE DUYARSIZ!

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İMAMOĞLU: DÜNYA, SURİYE’YE İLGİSİZ VE DUYARSIZ!
Kopenhag’daki “C40 Belediye Başkanları Zirvesi” programını tamamlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a dönmeden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Mülteciler konusunda görüşmeleriniz oldu mu?” sorusuna İmamoğlu, “Tüm insani tavırlarımızla biz mültecilerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Aynı zamanda Suriye’de sürdürülen politikalara, dünyanın ilgisiz ve duyarsız kalmasını da hayretle izliyoruz” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “C40 Belediye Başkanları Zirvesi” için geldiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki programlarını tamamladı. İmamoğlu, İstanbul'a dönmek için geldiği havalimanında, Kopenhag'da yaşayan Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“MÜLTECİLERİN YANINDA OLDUĞUMUZU İLAN EDİYORUZ”

Mülteci konusu ile ilgili yaptığı görüşmeler sorulan İmamoğlu, “Mülteci konusu önemli bir konu. 4 milyon insanı ilgilendiriyor. Bunun 1 milyonu kayıtlı-kayıtsız, İstanbul'da yaşıyor. Politikalarımızın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Mültecileri, insani anlamda önemsiyoruz. Çocuklarını, kadınlarını önemsiyoruz. Bugünün sorunlarının kaynağının da o insanlar olmadığını anlatıyoruz. Tüm insani tavırlarımızla, biz mültecilerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz” diye konuştu.

MÜLTECİLER TÜM DÜNYANIN SORUNU

“Suriye'de sürdürülen politikalara dünyanın ilgisiz ve duyarsız kalmasını da hayretle izliyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu sorunun çözülerek, tekrar insanların kendi vatanları Suriye'ye dönmelerini, dünya tarafından takip edilmesi gereken bir politika olduğunun altını çiziyoruz. Bu konuda bizimle farklı düşünen çok az belediye başkanı var. Bunların tabi kendi ülkelerinde ulusal politikalara dönüşmesi konusunda da kendilerinden destek istedik. Zira bu sadece Türkiye'nin konusu değil. Dünyada hiçbir ülkedeki mülteci konusu, sadece o ülkenin konusu değil. Dünyanın sorunu ve bunu hep birlikte çözmemiz gerektiğinin altını çizdim” ifadelerini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİNE İSTANBUL DAVETİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştüklerini söyleyen İmamoğlu “Kendileri, bizleri tebrik etti. Türkiye'nin demokrasi süreci açısından memnuniyetini dile getirdi. Özellikle her iki seçimdeki süreçten haberdar olduğunu anladım. Bu da beni memnun etti. Biraz şakalaştık. Demokrasi adına, kendilerinden dünyanın barışı adına beklentilerimizi dile getirdik ve umarım İstanbul'da bir arada oluruz diyerek ona da davetimi yapmış oldum” dedi.

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