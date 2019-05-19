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İMAMOĞLU "BEN ATATÜRK CUMHURİYETİ PROJESİYİM"

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İMAMOĞLU "BEN ATATÜRK CUMHURİYETİ PROJESİYİM"
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Okan Bayülgen'in "Siz bir proje misiniz?" sorusuna, "Trabzon'un 40 haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim." yanıtını verdi.

Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulubü programına konuk olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na "Siz bir proje misiniz?" diye sordu. İmamoğlu, " Trabzon'un 40haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim." yanıtını verdi

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"BU PROJE ATATÜRK CUMHURİYETİNİN BİR PROJESİ"

Evet ben bir projeyim. Ben şöyle bir projeyim ama. Ben Trabzon'un 40 haneli bir köyünde 60 metrekarelik bir evde 3 yeni evli çiftin oturduğu bir evde doğmuş bir çocuğum. Köy hayatıyla yetişmiş birisiyim. İlkokulu, ortaokulu, liseyi şehirde okumuş birisiyim. Sonra üniversite okumuş birisiyim. Ama okuma yazmayı bilmedenesnaflığı da öğrenmiş birisiyim. Çocukluğumda bile mal satıp para kazanmayı öğrenmeye çalışmış birisiyim. İnşaat yapardı babam ama beni inşaatın patronu olarak yetiştirmedi. Orada amelelik yaptırdı. Dolayısıyla işçiyi de hisseden birisiyim. Ataerkil bir ailenin tadını alan bütün bunların sorumluluk sahibi olduğunu düşünüp siyasete atılması tümüyle bir proje aslında. Bu proje Atatürk Cumhuriyetinin bir projesi. Beni 40 haneli bir köyden alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan bir proje.

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