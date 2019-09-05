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İMAMOĞLU, BELEDİYEDEKİ FAZLA ARAÇLARI YENİKAPI'YA GETİRDİ!

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İMAMOĞLU, BELEDİYEDEKİ FAZLA ARAÇLARI YENİKAPI'YA GETİRDİ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplayacaklarını belirtmişti. Dün gece yarısından itibaren yüzlerce araç Yenikapı'ya getirilirken, konuya ilişkin henüz bir açık

Medyafaresi.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada, AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı’nda toplayacağını söylemişti.
Bu sözlerin ardından şu ana kadar bir açıklama yapılmazken, dün gece yarısı Yenikapı Meydanı'na yüzlerce araç getirildi.
Bunun İmamoğlu'nun talimatıyla yapıldığı ileri sürülürken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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