İmamoğlu, AKP döneminin dosyalarını açmaya başladı

İBB yönetimi, AKP döneminin ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı. 15.4 milyonluk kamu zararı gerekçesiyle aralarında Ulaştırma Bakanı’nın da bulunduğu 23 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP dönemine ilişkin yolsuzluk dosyalarını açmaya başladı.

Yargıya taşınan ilk büyük yolsuzluk dosyası, 2018'de İBB'nin kendi şirketi Medya A.Ş'ye ihale ettiği tanıtım işleri ile ilgili seçim döneminde yapılan ödemeler oldu. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce 30 Ekim 2018'de gerçekleştirilen “Yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi” ihalesi kapsamında iştirak şirketi ile 26 Kasım 2018'de 26 milyon 585 bin liralık sözleşme imzalandı. İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün yani 17 Nisan 2019'da Medya A.Ş'ye, ihale kapsamında ödeme için 13 milyon 629 bin liralık fatura kesilmesi tartışma yaratmıştı.

‘ŞARTNAMEYE UYGUN DEĞİL'

Teftiş Kurulu raporunda, işlerin tamamına yakınının sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediği, hak edişlerin usule uygun yapılmadığı ve yapılan 15 milyon 458 bin+KDV tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlendi. Bu nedenle AKP döneminin İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi olan şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 İBB görevlisi, eski Medya A.Ş genel müdürü Abdurrahman Tığ'ın da adının yer aldığı 6 şirket görevlisi ile alt yüklenici şirketin 9 yetkilisi hakkında Aralık ayının ilk haftasında suç duyurusunda bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ SORUŞTURMA TALEBİNE YANIT VERMEDİ

Teftiş Kurulu raporu, 15 milyon 458 bin liralık kamu zararının tahsili için Bilgi işlem Daire Başkanlığı'na iletildi. Ayrıca, kamu görevlileri hakkında idari soruşturma emri verildi. Teftiş Kurulu'nun başka dosyalar için “Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde, ön inceleme vermeye yetkili İstanbul Valiliği'ne tevdi raporu gönderdiği, ancak bugüne dek bir cevap alınamadığı öğrenildi.

DOSYADA KİMLER VAR?

Hakkında suç duyurusunda bulunulan İBB görevlilerinin tamamı şöyle:

“Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi Adil Karaismailoğlu, eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, eski Bilgi İşlem Müdürü Esma Dilek, eski Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı ve Kontrol Teşkilatı Üyesi Şebahatin Çağlar, kabul komisyonu üyeleri mühendis Bilal Keserci, Hüseyin Görgülü ve İlkay Ebru Saykal.”

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Medya A.Ş. görevlileri şunlar:

“Eski Genel Müdür Abdurrahman Tığ, eski Ticaret Müdürü Ulvi Güneş, eski Mali İşler Müdürü İlknur Taşdelen, eski Yayınlar Müdürü Mustafa Güngör, Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri bilgi teknoloji uzmanı Çağrı Biçer, eski Bilgi Teknolojileri Şefi Muhammet Enez Çilhoroz.”

Alt yüklenici şirketler:

“İnfoloji Teknoloji ve İnovasyon A.Ş., Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., Beyaz Bilgisayar Danışmanlık, Mes Creative Teknoloji, Netix Bilişim Teknolojileri, Ala Proje Yazılım, Mos Bilişim Danışmanlık, Letven Ventures Teknoloji, Berat Bilişim Tanıtım yetkilileri.”

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçiminde İBB Başkanlığı'nın kazanan Ekrem İmamoğlu uzun tartışmaların ardından 17 Nisan 2019 tarihinde ilk mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı 17 Nisan günü İBB iştiraki Medya A.Ş’nin kazandığı ihale için ikinci hak ediş olarak 13 milyon 629 bin liralık fatura kesildiği ortaya çıktı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, o dönemde yaptığı açıklamada “17 nisan günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İnternet sitesi ve sözleşmede yer alan diğer kalemlerin meblağlarıyla ilgili tartışmalar var. Tüm bu iş ve işlemler İBB’nin yetkili mercileri tarafından incelenecektir” demişti. Daha sonra İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından İBB'nin kayyum ile yönetildiği iki seçim arası dönemde, iştirak şirketine ödeme gerçekleştirilmişti.