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"İmamoğlu 500 bin fark atacak"

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"İmamoğlu 500 bin fark atacak"
Müjdat Gezen, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarlanması kararını değerlendirdi.

Seçimin iptal edilmesiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde rakibi AKP'li Binali Yıldırım'a 500 bin fark atacağını söyledi.
Gezen, "Dünyada yapılan hiçbir haksızlık, dünyadan sonra değil burada soruluyor hesabı" diye konuştu.

Öte yandan İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili olarak iktidarın tutumuna da tepki gösteren Gezen, "Türkiye'de sanatçıların kiminin sanatını icra edebildiğini, kimisinin edemediğini, ürktüğünü" söyledi. Gezen devamında, "O devirler geçti. Eğer bu kadar koca bir listedeki sanatçılar 'Her şey çok güzel olacak' diye imza attılar, artık burada onların düşünmeleri lazım. Onar bence gidici" ifadelerini kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın İmamoğlu'na destek açıklamasında bulunan sanatçılara gösterdiği tepkiyi de değerlendiren Gezen, "Nevşehir halkına böyle bir ceza kesiyorsa eğer o halk da en yakın zamanda onun cezasını keser. Eğer bütün bu sanatçılar ona ceza keserlerse önemi var. Onun sanatçılara ceza kesmesinin ne önemi var?" diye konuştu.

Atatürk Kültür Evi'nin organizasyonuyla Almanya turnesine gelen ve 'Eyvallah' adlı oyununu sahneleyen Gezen, DW muhabirinin, "Kaygılarınız var mı?" sorusuna, "Yo niye olsun ki? Zaten yeteri kadar fatura ödüyoruz. Çıkıyor Cumhurbaşkanı orada, 'Bedel ödeyecekler' diyor, biz de bedeli ödüyoruz. Herkesin bir bedel ödeyeceği zaman vardır" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin geleceğini çok iyi gördüğünü belirten Gezen, "Atatürk'ün lafı benim için yeterlidir; Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gidecekler. Ben bir demokratım. Geldikleri gibi gitmelerini isterim, yani seçim yoluyla" dedi.

Gezen, "İmamoğlu kazanamazsa ne düşünürsünüz" sosuna da şöyle yanıt verdi:
 "Bu tuzağı hazırlayanlar utansın. Ne denir artık. Kazanacak. Büyük farkla kazanacak. Çünkü artık AKP'ye oy verenler de anladı ki, bu iş yalanla dolanla yürümüyor. Bir insanı bir kere kandırabilirsiniz, büyük bir toplumu da bir kere kandırabilirsiniz. Ama bütün insanları aynı anda devamlı kandıramazsınız. Ben AKP'ye oy vermiş insanların büyük bir bölümüyle konuştum. Görüyorum ki insanların artık burasına gelmiş. Ayrıca Ekrem İmamoğlu çok dürüst, düzgün bir insan. Tanıyorum da kendisini. Zannediyorum bu defa çok şey değişecek, her şey çok güzel olacak."

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