'İmamın ordusu' itirafı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 21 yıllık avukatı Orhan Erdemli, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın ‘İmamın Ordusu’ isimli bir kitap yazdığından FETÖ’nün önceden haberdar olduğunu, dönemin özel yetkili savcısı Zekeriya Öz’ün talimatıyla da kitap taslağının poli

Avukat Erdemli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 29 sayfalık dilekçede FETÖ üyesi olmadığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen yapılanmasının gerçek yüzünün ortaya çıktığını savundu.

Erdemli, 21 yıllık süreçte şahit olduğu olayları da özetle şöyle sıraladı:

‘MUHABİRLER BİZİ KINIYORDU’

23 Mart 2011’de Ahmet Şık’ın ‘İmamın Ordusu’ isimli kitap çalışmasına henüz baskıya girmeden bilgisayarlar üzerinden el konuldu. Bu olaydan kısa bir süre önce Gülen’in fikriyatı konusunda danışmanlık hizmeti veren Mustafa Özcan (FETÖ’nün 2. adamı) bize, Ahmet Şık’ın Fetullah Gülen ile ilgili kitap çalışması yaptığını, bu kitabın baskısının ve dağıtımının önlemesi için başvurulabilecek hukuki yolları sordu. Biz de mevzuatta yer alan hükümlerden bahsederek, basılmayan bir kitap hakkında müracaat yolu bulunmadığını anlattık. O gün Mustafa Özcan, ‘avukatların abisi’ diye bahsettiği ve ‘Kemal Bey’ dediği kişinin de birazdan geleceğini ona da bu bilgileri aktarmamızın iyi olacağını söyledi. Kemal Bey denilen kişi gelmedi. Birkaç gün sonra savcı Zekeriya Öz tarafından kitap taslağı toplatıldı.

Biz şike dosyası denilen davada Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın avukatlığını üstlenmiştik. Biz vekil olarak televizyon ve gazeteye gittikçe orada görüştüğümüz muhabirler bizi Mecnun Otyakmaz’ın avukatlığını aldığımız için kınıyorlardı. Şike davasının ilk duruşması Silivri’de yapıldı. Orada Zaman gazetesinden 4 bay, 1 bayan (Büşra Erdal) bir de Cihan Haber Ajansı’ndan Nuri İmre vardı. Bu kişiler bana, ‘Bu davada sizin ne işiniz var. Mecnun davanın kilit adamı. Bu adamın vekaletini bırakın’ şeklinde sözler söyledi. Biz, ‘Maçı kasetten izledik, dosyayı okuduk, Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yok’ deyince ‘Emniyet’ten daha mı iyi biliyorsunuz, adamlar 1 yıl çalışmışlar, onlar bilmiyor da 2 günde siz mi gerçeği keşfetiniz’ şeklinde sözlerle tepki veriyorlardı. Bu kişiler arkamdan ‘Orhan Erdemli Ergenekoncu olmuş’ diye bir söz söylemiş. Bunu Büşra Erdal anlatmıştı.

EGM İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in avukatı olarak medyada tanınan Avukat Nurullah Albayrak’ın da aynı dönem ABD’ye giderek Gülen’in avukatlığını aldığını duyduk. 2013’te strateji değişikliklerine gittiklerini medyadan takip ettim. Militanlık yapacak avukatlarla çalışmak istedikleri çok açıktı. Birkaç ay içinde 600 dava açarak medya mensuplarıyla savaşa giriştiler.

HAYATİ YAZICI’NIN YANINDA STAJ

Ağustos 1988’de 6 aylık stajımı Sayın Hayati Yazıcı’nın denetiminde yaptım. Stajyeri olarak Sayın Yazıcı’nın görevlendirdiği işleri de adliyelerde yerine getirdim. Hüsnü Tuna, Hayati Yazıcı, Nevzat Er, Ömer Zileli, şu an AK Parti Milletvekili Nurettin Yaşar gibi avukatlar Hukukçular Derneği’ni

aktive etmek için çalışmalar başlattılar. Toplantıların sekretaryasını yaptım.”