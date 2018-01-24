İmam Hatiplere Aslan Payı

Öğrencileri imam hatiplere yönlendiren hükümet yatırımlarda da bu okullara öncelik veriyor. Fen liseleri için sadece 40 milyon lira ayıran MEB, imam hatiplerin yapımına ise 550 milyon lira kaynak ayırdı.

Normal liseleri imam hatip liselerine dönüştürüp öğrencileri bu okullara yönlendiren iktidar, yapılacak yeni lise inşaatlarında da aslan payını imam hatiplere verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl imam hatip liselerinin yapımına 550 milyon lira ayırırken inşaatları devam eden Anadolu liselerine 380 milyon, fen liselerin ise sadece 40 milyon lira gönderecek.

MEB'in halen inşaatları devam eden lise binalarına bu yıl bütçeden aktaracağı ödenekler netleşti. MEB, 1994 yılından bu yana devam eden ve 2020 yılında tamamlanması planlanan toplam 380 lisenin inşaatını sürdürüyor. Bu liseler tamamlandığında 188'i Anadolu lisesi, 182'si imam hatip lisesi ve 10 tanesi de fen lisesi olarak eğitim verecek.

380 LİSE YAPILACAK

Halen inşaatları devam eden 380 lisenin yapımının toplamda 3 milyar 561 milyon liraya mal olacağı hesaplanıyor. Bu kapsamda Anadolu liselerine 2 milyar 451 milyon lira, fen liselerine 207 milyon lira, imam hatip liselerinin inşaatlarına da 2 milyar 770 milyon lira para harcanacak. Yapılan hesaplamalar, her bir Anadolu lisesinin devlete 13 milyon liraya, imam hatip liselerinin ise 15.2 milyon liraya mal olacağını ortaya koydu. Özel yatırım gerektiren fen liselerinin okul başına maliyeti de 20.7 milyon lira olarak hesaplandı.