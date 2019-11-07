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İMAJIMI KULLANIYOR DİYEN SHARON STONE DAVA AÇTI!

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İMAJIMI KULLANIYOR DİYEN SHARON STONE DAVA AÇTI!
Temel İçgüdü filmiyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, rap şarkıcısı Chanel West Coast’a, ‘Şarkısında, adımı ve imajımı kullanarak çıkar sağlamaya çalışıyor’ diyerek dava açtı.

Sharon Stone, rapçi Chanel West Coast'a, 'İmajımı kullanarak çıkar sağlamaya çalışıyor' diyerek dava açtı. Stone, dava ile Chanel'in, kendisinin adını veya imajını kullanmasını, şarkı ve klibin bir sonucu olarak herhangi bir kazanç elde etmesini engellemeyi amaçlıyor.

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Sharon Stone

 61 yaşındaki ünlü oyuncunun mahkeme dosyasında, Chanel West Coast'un 2018'de çıkardığı şarkısında ‘Gereksiz şekilde 33 kez ‘Sharon Stone’ adı ve 99 kez de ‘Sharon' adının tekrarlandığı’ belirtildi.

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Chanel West Coast

Coast'u ‘Sharon Stoned' adını verdiği şarkısında adını defalarca kullandığı için dava eden Stone, rap şarkıcısını, kendisinin popülaritesini ve ününü kullanarak çıkar sağlamakla suçladı. Stone şikayetinde hayırsever çalışmaları için aldığı ödüllere de atıfta bulundu. Ünlü oyuncu, yarattığı itibar nedeniyle, adının nasıl kullanıldığı konusunda “sıkı kontrol” sürdürdüğünü söyledi.

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Ünlü rapçi hakkında çıkan haberlerle ilgili Instagram’da bir paylaşım yaparak ‘Sıradan bir günüm’ notunu düştü.

Stone ayrıca, rapçinin klibinde de kendisinin meşhur Temel İçgüdü filminden ikonik sahneleri canlandırdığını belirterek, “haksız rekabet ve tanıtım hakkının ihlali” nedeniyle dava açtı.

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