İllegal kumar çetesi işlerine devam ediyor.

İstanbul’daki 6 ayda 100 milyon dolar kazanan İngiliz-Kıbrıs merkezli çete ‘Handikap’ operasyonuyla çökertilmişti. Şimdi 2’nci ve 3’üncü dalga yolda. Bu operasyonlar, ünlü spor yorumcuları, sporcu eşleri ve işadamlarının çocuklarını da vuracak.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2007’den itibaren Türkiye’de çığ gibi büyüyen yasadışı sanal kumar sitelerini takibe aldı. İngiltere ve Kıbrıs merkezli olarak kurulan 6 ayrı sanal kumar ofisinde yıllık 1.5 milyar dolarlık işlem belirlenmişti.

“Handikap” sanal kumar soruşturmasında, spor dünyasının ünlü isimleri, eşleri ve ünlü bir işadamının oğlunun da çetenin içerisinde ve oynayanlar arasında bulunduğu belirlendi. Sanal kumar işletenlerden birinin de ünlü spor yorumcusu Tolga Alparslan olduğu belirtilmişti.

Handikap operasyonu ardından 57 kişi gözaltına alınmış ve 39 kişi de tutuklandı. Buna rağmen yasadışı bahis çetesi İstanbul ve Kıbrıs'ın belirli semtlerinde eski hayatlarına devam ediyorlar.

Çetenin Kıbrıs'ta bahis zora girince tezgahını Türkiye'den döndürmek için üyelerini İstanbul'a teknik eğitime yolladığı ortaya çıktı

İngiliz Scott Masterton ile Veysel Şahin liderliğindeki çete 150 kumar sitesini İstanbul'dan yönetti. İngiltere ve Kıbrıs merkezli bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde ettiği öne sürülen uluslararası çeteyle ilgili iddianamede yer alan tespitlere göre çeteyi, İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin yönetiyor.

Türkiye’ye gelerek havalimanındaki gümrüklü sahada toplantılar yaptığı böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu belirtilen Masterton, İngiltere’de yasal bahis şirketinin de üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

Bahis piyasasını 1500-2500 TL maaşla işsizlere açtıkları banka hesplarından döndüren çetenin aylık geliri 550 milyon TL. Paralar kuyumcu ve döviz bürolarıyla yurt dışına aktarılıyor.

Çete lideri Veysel Şahin bahis parasıyla Merter'de bir rezidanstan 24 daire aldı. Çetede bahis oynayan 15 bin kullanıcının bilgileri de ele geçirildi. Bu operasyondan sonra çete halen Kıbrıs ve İstanbul'da illegal kumar ve bahis olaylarına devam ediyor.