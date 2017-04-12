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İllegal çetenin mağdurları!

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İllegal çetenin mağdurları!
Yüz binlerce kişiyi bağımlı hale getirerek binlerce ocağı söndüren sanal kumar çetesiyle ilgili iddianame, sistemin işleyişini de gözler önüne serdi.

İngiliz Scott Masterton ile Veysel Şahin liderliğindeki illegal kumar çetesinin adına onlarca suç duyurusu ve dava olmasına rağmen ve hatta sadece onları yakalamak için 'Handikap' operasyonu düzenlenip  39’u tutuklu 236 kişi hakkında ceza talebi olmasına rağmen hala yakalanmamaları ve insanlar üzerinden İstanbul'un belirli semtleri, Kıbrıs ve İngiltere'de para kazanmaları engellenemedi. Haberleri okuyup bu çeteden dolayı mağdur olan kişilerin bizi aramaları üzerine edindiğimiz bilgilere göre, kendi suçlarını başkalarına yıkıp en güzel semtlerde hayal edilen hayatları yaşayıp, hala yakalanamadılar. Mağdurların çabası hem boşa çıktı hem de mal varlıklarından oldular. 

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