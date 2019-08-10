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İLKER KALELİ, BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ADINI DUYMAK İSTEMİYOR!

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İLKER KALELİ, BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ADINI DUYMAK İSTEMİYOR!
Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, önceki akşam Maslak’ta bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Menajerinin rahatsızlandığını ancak önemli bir şeyin olmadığını belirten Kaleli, yeni projesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Eski sevgilisi Burçin Terzioğlu ile görüşüp görüşmediği sorulan İlker Kaleli, “Burçin” adını duyar duymaz "İyi akşamlar” diyerek hastaneden ayrıldı.

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