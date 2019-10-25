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İLKER İNANOĞLU’NUN KENDİSİNDEN 30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

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İLKER İNANOĞLU’NUN KENDİSİNDEN 30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!
Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu, yıllar geçtikçe çapkınlıkta da tam gaz ilerliyor.

Başından üç evlilik geçen ve bugüne kadar sayısız güzelle aşk yaşayan 54 yaşındaki oyuncunun bir süredir beraber olduğu manken sevgilisi Annebel, sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başardı.

İlker İnanoğlu ve sevgilisi önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de objektiflere yansımış ve İnanoğlu’nun sevgilisi basın mensuplarını karşısında görünce panik yaparak yüzünü saklamaya çalışmıştı.

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İlker İnanoğlu’nun manken ve model olan sevgilisi, gazetecilere görüntü vermekten kaçınsa da, sosyal medyada epey iddialı birçok pozu mevcut. İşte onlardan bazıları;

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