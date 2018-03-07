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İlker Başbuğ'a şok!

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İlker Başbuğ'a şok!
Başbuğ’u protesto edenlerin PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin bayrağını açtığı görülüyor. Protestolar sırasında öğrencilerden bazıları da salondan çıktı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ABD'de John Hopkins Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Başbuğ konuşmasında Türkiye’nin tezlerini anlatıp ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye desteğinin çelişkilerini anlattı.

Başbuğ’un konuşması sırasında salondaki bir grup PKK yandaşı, ayağa kalkarak slogan atmaya başladı.

Vidoeda Başbuğ’u protesto edenlerin PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin bayrağını açtığı görülüyor. Protestolar sırasında öğrencilerden bazıları da salondan çıktı.

Başbuğ'un konuşması sırasında bir kişi ayağa kalkarak salona doğru konuşma yaptı. Protesto devam ederken salonda güvenlik görevlileri protestocuya müdahalede bulundu. Protestocu salonun dışında da slogan atmaya devam etti.

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