İlk tebrik eşinden

Amerikan National Football ligi her sene dünyada izlenme rekoru kırıyor. Final maçında kaptanlığı nın Tom Brady nin yaptığı New England Patriots Los Angeles Rams ı 13-3 yenerek kupayı 6.kez kazandı.
Şampiyonluk maçının yayınlandığı saatte ABD de 1 milyar 300 milyon tavuk kanadı 2 milyon pizza ve 3 milyon litre Cola lı içeceğin satıldıgı gerçeği ile baslibasina bir ekonomisi olan NFL nin kazananı New England Patriots un tecrübeli ismi Tom Brady ı ilk tebrik eden maçı tribünde izleyen eşi Gisele Bundchen oldu Dünyanın 1 numaralı top modeli Bundchen maç bitiminde sahaya girdi ve eşini öpücük yağmuruna tuttu