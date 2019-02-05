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İlk tebrik eşinden

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İlk tebrik eşinden
Önceki gece gerçekleşen NFL de şampiyon New England PatriotsOldu.

 Amerikan National Football ligi her sene dünyada izlenme rekoru kırıyor. Final maçında kaptanlığı nın Tom Brady nin yaptığı New England Patriots Los Angeles Rams ı 13-3 yenerek kupayı 6.kez kazandı. 
Şampiyonluk maçının yayınlandığı saatte ABD de 1 milyar 300 milyon tavuk kanadı 2 milyon pizza ve 3 milyon litre Cola lı içeceğin satıldıgı gerçeği ile baslibasina bir ekonomisi olan NFL nin kazananı New England Patriots un tecrübeli ismi Tom Brady ı ilk tebrik eden maçı tribünde izleyen eşi Gisele Bundchen oldu Dünyanın 1 numaralı top modeli Bundchen maç bitiminde sahaya girdi ve eşini öpücük yağmuruna tuttu

 

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