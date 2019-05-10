  • BIST 88.533
  • Altın 251,749
  • Dolar 6,0695
  • Euro 6,8234
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

İLK RESMİ ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI

»
İLK RESMİ ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 2 farkla AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın önünde göründüğünü belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından ilk seçim anketi açıklandı. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 2 farkla önde AK Parti adayı Binali Yılıdrım'ın önünde olduğunu söyledi.

21-22 NİSAN'DA YAPILAN ANKETE 40 BİN KİŞİ KATILDI

Sarı, 21- 22 Nisan tarihlerinde 40 bin kişiyle yapılan ankette 18-29 yaş grubunun yüzde 54.6'sının CHP'li İmamoğlu'na oy vereceğini belirtti.

Sarı'nın 'belirleyici kitle' dediği grubun yüzde 42.2'si ise AK Partili Yıldırım'a oy vereceğini söyledi.

İMAMOĞLU'NUN OYU YÜZDE 50,2, YILDIRIM İSE YÜZDE 48,1 OLARAK GÖRÜNÜYOR

Ankete göre 30-39 yaş grubunun yüzde 49'u İmamoğlu derken, 40-49 yaş grubunda bu oran yüzde 44.9'a düşüyor. 60 yaş üstünün ise yüzde 47.2'si İmamoğlu'na oy vereceğini belirtiyor.

Sarı, toplam oy oranını ise yüzde 50.2 Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.1 Yıldırım olarak açıkladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail güçleri dehşet saçtı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan müslümanlara saldırdı10 Mayıs 2019 Cuma 12:27
  • İBB'DEN YALANLAMA GELDİ10 Mayıs 2019 Cuma 10:52
  • SANATÇILAR YALNIZ KALMADI10 Mayıs 2019 Cuma 09:23
  • AKP'Lİ BAŞKAN'DAN ÇİRKİN İFADELER10 Mayıs 2019 Cuma 09:19
  • ERDOĞAN "ŞAHSIMA ÖLÜM TEHDİTLERİ YAPILDI"10 Mayıs 2019 Cuma 09:14
  • HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK10 Mayıs 2019 Cuma 09:09
  • BANKALAR YARIŞA GİRDİ10 Mayıs 2019 Cuma 08:05
  • İLK RESMİ ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI10 Mayıs 2019 Cuma 08:00
  • HAZAL KAYA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ09 Mayıs 2019 Perşembe 19:08
  • PFDK CEZA YAĞDIRDI09 Mayıs 2019 Perşembe 18:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim