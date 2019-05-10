İLK RESMİ ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 2 farkla AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın önünde göründüğünü belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından ilk seçim anketi açıklandı. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 2 farkla önde AK Parti adayı Binali Yılıdrım'ın önünde olduğunu söyledi.

21-22 NİSAN'DA YAPILAN ANKETE 40 BİN KİŞİ KATILDI

Sarı, 21- 22 Nisan tarihlerinde 40 bin kişiyle yapılan ankette 18-29 yaş grubunun yüzde 54.6'sının CHP'li İmamoğlu'na oy vereceğini belirtti.

Sarı'nın 'belirleyici kitle' dediği grubun yüzde 42.2'si ise AK Partili Yıldırım'a oy vereceğini söyledi.

İMAMOĞLU'NUN OYU YÜZDE 50,2, YILDIRIM İSE YÜZDE 48,1 OLARAK GÖRÜNÜYOR

Ankete göre 30-39 yaş grubunun yüzde 49'u İmamoğlu derken, 40-49 yaş grubunda bu oran yüzde 44.9'a düşüyor. 60 yaş üstünün ise yüzde 47.2'si İmamoğlu'na oy vereceğini belirtiyor.

Sarı, toplam oy oranını ise yüzde 50.2 Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.1 Yıldırım olarak açıkladı.