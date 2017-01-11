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İLK MADDE OYLANDI!

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İLK MADDE OYLANDI!
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci maddenin gizli oylaması sona erdi.

 Yapılan oylamada, birinci madde 132 ret oyuna karşılık 347 kabul oyu ile Meclis'ten geçti.
Oylama öncesinde ise birinci maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, partisinin Anayasaya aykırılık  önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, teklifin referanduma gitmesi halinde halkın  oylarıyla reddedileceğini savundu.

Teklifin birinci maddesinin yargının bağımsız ve tarafsızlığına  ilişkin olduğunu belirten Akar, ülkenin getirildiği noktada bağımsız ve tarafsız  yargıdan söz edilemeyeceğini bildirdi.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ise önerge üzerindeki  konuşmasında, anayasa değişikliği teklifinin halktan gelmediğini ve halkın  sorunlarına çözüm olamayacağını kaydetti.

Türkiye'de yargıya güvenin çok gerilediğini ileri süren Ertan, böyle  bir ortamda anayasa değişikliği yapmanın yanlış olduğunu savundu.

CHP ve HDP'nin önergeleri görüşmelerinin ardından reddedildi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin  tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda  karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda  bulundu.

Oylama öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul  Salonu'na geldi.

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci maddenin  gizli oylamasına geçildi.

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