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İlk Kez Paylaştı

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İlk Kez Paylaştı
Geçtiğimiz ağustos ayında ikinci kızı Yeda'yı dünyaya getiren ve evde doğum yapan Zeynep Demirel, yaşadığı macerayı takipçileriyle paylaştı. Demirel, doğum anına ait fotoğrafı da Instagram sayfasında yayınladı..

İlk doğumum hastane ortamında suni sancı ve epidural alarak gerçekleşmişti. İkinci doğumumu ise tamamen doğal yapmak istedim. Dışarıdan hiçbir maddenin vücuduma verilmesini istemedim. Çok şükür ki, istediğim gibi bir doğum gerçekleştirdim. Aileme 'Evde doğum yapmak istiyorum' dediğimde, bana sanki 'Mars'ta doğum yapmak istiyorum' demişim gibi tepki verdiler.  Evde doğum yapmayı istememin nedenlerinden biri hastane ortamlarını sevmemem. İkincisi ise doğumun çok doğal bir şey olduğunu düşünmem...

Epidural almak istemediğim için, ağrıyı azaltacak en etkili yöntemi araştırdım ve bunun suda doğum olduğunu buldum. 20 dakika boyunca havuzda kaldım. Medical bir havuz kurulmuştu. Her şey olup bitti ve ben hiçbir şey anlamadım. Doğumda bir hemşire, bir doktor, bir çocuk doktoru hazır bulundu. doğum gerçekleştikten hemen sonra çocuk doktoru bebeğin kontrollerini yaptı. Dayanamayacağım çok ağrılı olan süreç 20 dakika falandı. Sonrasında bizim küçük fasülye dünyaya gözlerini açtı. Gayet kolay ve başarılı bir doğum oldu. Normal doğumun en güzel tarafı sonrasında hemen ayağa kalkmak ve hiçbir şey olmamış gibi gündelik hayata devam etmek.

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