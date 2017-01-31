İlk fotoğraflar geldi...

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş sona eriyor. FARC ile hükümet arasında yapılan barış anlaşması çerçevesinde son militan grup silahlarını bırakmak için toplanma alanlarına hareket etti. Söz konusu iç savaş 50 yılı aşkın sürede 260 bin kiş

Kolombiya Devrimci Silah Güçleri (FARC) son kez silahlarıyla yollara düştü. Ancak bu sefer silahları teslim etmek için taşıyorlar. Hükümet ile varılan anlaşma kapsamında 4 binden fazla FARC militanı toplanma alanlarına gelerek silahlarını bırakıyor.

Hepsi bulundukları bölgelerden ayrılıp Meta, Putumayo, Cauca ve Antioquia gibi iç savaştan büyük oranda etkilenmiş bölgelerdeki toplanma alanlarına gidiyor. Toplanmanın bir kaç günde tamamlanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler ve Yüksek Barış Konseyinden yetkililer militanların yürüyüşüne eşilik ediyor. BM ve Barış Konseyi yetkilileri tarafından barışın sağlanması için gönüllü militanların ellerinde silahlarıyla yola çıktıkları, böylece 4 binden fazla FARC militanının 36 ayrı bölgeden silah bırakma bölgelerine doğru son yürüyüşünün başlamış olduğu belirtildi.

260 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.