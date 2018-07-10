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İlk finalist kim olacak?

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İlk finalist kim olacak?
2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final ilk maçında Fransa ile Belçika bu akşam karşı karşıya gelecek.  

Finale yükselecek ilk takımın belirleneceği mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak.

Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha düdük çalacak. 

Meunier cezalı
Belçika'da sarı kart cezalısı Thomas Meunier yarı final karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak. 

Meunier, Belçika'nın Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek elediği çeyrek final karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. 

Fransa'da ise sarı kart cezası sona eren Blaise Matuidi, teknik direktör Didier Deschamps'ın forma vermesi halinde bu maçta görev yapabilecek. 

Fransa ile Belçika 74. randevuda
2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde bu akşam karşılaşacak Fransa ile Belçika tarihlerinde 74. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.

Fransa ile Belçika arasında bugüne kadar 11'i resmi 62'si hazırlık karşılaşması olmak üzere 73 maç oynandı. Belçika bu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Mücadelede 19 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. 

Belçika'nın attığı 160 gole, Fransa 127 golle karşılık verdi.

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