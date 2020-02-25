Galatasaray 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de kazandığında, takımın başında Fatih Terim vardı. 20 yıldır Kadıköy'de galbiyeti olmayan takım bu sene büyüy bozdu. Sarı kırmızı takımın 8 lampiyonluk 1 UEFA kupası olmak üzere 20 kupa kaldıran Fatih Terim hiç totem yapmamıştı. Taa ki kızları ricada bulunana kadar. Maçlara takım elbiseyle çıkan Terim bu kez Galatasaray eşofmanı ve montu giydi. 7 bin 368 gün sonra Galatasaray Kadıköy'de maçı kazandı. Fatih Terim'i tebrik için ilk kızları aradı.
- BIST 115.964
- Altın 320,686
- Dolar 6,0921
- Euro 6,6109
- İstanbul 6 °C
- Ankara 1 °C
- İlk Defa Yaptı
- Nilüfer'den Üzücü Haber
- Su Gibi Kızlar Hamdi'ye Yazıyor
- Ailecek FETÖ'cüler
- ''Aşıyı Bulduk''
- Erdoğan'ın Danışmanları Ali Koç'u İstifaya Çağırdı.
- Aynur Aydın'dan Çirkin Yanıt
- Ali Koç Tribünden Atladı
- Tayfun Yürekleri Yaktı
- Adana'yı Çok Sevdim
- Hadise'de Korona Korkusu
- Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme
- Tuba Ünsal'dan Cesur Poz
- Kadir Şeker Raporu Ortaya Çıktı
- Demet Akalın'dan Tepki
İlk Defa Yaptı
Fati Terim maç öncesinde hayatında ilk defa totem yaptı.
Etiketler: fenerbahçe, galatasaray, derbi, fatih terim
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ın Danışmanları Ali Koç'u İstifaya Çağırdı.Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı.
Ali Koç Tribünden AtladıDerbi sonunda protokolden tribününden taraftarlara atlayan Ali Koç Dünya Medyasında da gündem oldu.
Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme21 yıl sonra büyü bozuldu ve Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Fatih Terim'in kızı Merve Terim olay yaratacak story paylaştı.
Ozan Tufan İsyan EttiFenerbahçe ve Galatasaray'ın Derbi maçı 3-1 bitmişti. Maç sonu Fenerbahçe'li Ozan Tufan isyan edercesine açıklama yaptı.
VİDEO GALERİ
- 10:12 - İlk Defa Yaptı
- 10:04 - Nilüfer'den Üzücü Haber
- 09:36 - Su Gibi Kızlar Hamdi'ye Yazıyor
- 09:19 - Ailecek FETÖ'cüler
- 08:56 - ''Aşıyı Bulduk''
- 16:02 - Erdoğan'ın Danışmanları Ali Koç'u İstifaya Çağırdı.
- 15:44 - Aynur Aydın'dan Çirkin Yanıt
- 15:20 - Ali Koç Tribünden Atladı
- 15:10 - Tayfun Yürekleri Yaktı
- 14:51 - Adana'yı Çok Sevdim
- 14:40 - Hadise'de Korona Korkusu
- 14:30 - Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme
- 14:15 - Tuba Ünsal'dan Cesur Poz
- 06:57 - Kadir Şeker Raporu Ortaya Çıktı
- 06:44 - Demet Akalın'dan Tepki
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim