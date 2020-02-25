İlk Defa Yaptı

Fati Terim maç öncesinde hayatında ilk defa totem yaptı.

Galatasaray 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de kazandığında, takımın başında Fatih Terim vardı. 20 yıldır Kadıköy'de galbiyeti olmayan takım bu sene büyüy bozdu. Sarı kırmızı takımın 8 lampiyonluk 1 UEFA kupası olmak üzere 20 kupa kaldıran Fatih Terim hiç totem yapmamıştı. Taa ki kızları ricada bulunana kadar. Maçlara takım elbiseyle çıkan Terim bu kez Galatasaray eşofmanı ve montu giydi. 7 bin 368 gün sonra Galatasaray Kadıköy'de maçı kazandı. Fatih Terim'i tebrik için ilk kızları aradı.