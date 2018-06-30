İlk çeyrek finalist Fransa

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda erken final olarak nitelendirilen maçta Fransa, Arjantin'i 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kazan Arena'da nefesleri kesen maçta Fransa ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren maçta 2-1 geriye düşmesine karşın sahadan 4-2 üstün ayrıldı.

Fransa'ya çeyrek final kapısını açan golleri; 13. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann, 57. dakikada Benjamin Pavard ile 64. ve 68. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Arjantin'in gollerini ise 41. dakikada Angel Di Maria, 48. dakikada Gabriel Mercado ve 90+3. dakikada Sergio Agüero attı.

Grup aşamasında çok zorlanan turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Nijerya'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.