İlk çeyrek finalist Fransa

Kazan Arena'da nefesleri kesen maçta Fransa ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren maçta 2-1 geriye düşmesine karşın sahadan 4-2 üstün ayrıldı.
Fransa'ya çeyrek final kapısını açan golleri; 13. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann, 57. dakikada Benjamin Pavard ile 64. ve 68. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Arjantin'in gollerini ise 41. dakikada Angel Di Maria, 48. dakikada Gabriel Mercado ve 90+3. dakikada Sergio Agüero attı.
Grup aşamasında çok zorlanan turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Nijerya'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.