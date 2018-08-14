İlk bölümüyle büyük kriz yarattı!

Kanal D'nin büyük umutlar ve reyting beklentisi ile ilk bölümünü yayınladığı Koca Koca Yalanlar dizisi daha 1. bölümü ile kriz yarattı.

Yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kala kanallar da dizileri bir bir yayına vermeye başladı. İddialı yapımların adresi Kanal D ise uzun süredir üzerinde çalıştığı ve büyük reyting getireceğine inandığı güçlü oyuncu kadrosunun olduğu dizisi Koca Koca Yalanlar'ın ilk bölümünü dün akşam yayına verdi.

Başrollerini Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin ve Ferdi Sancar'ın paylaştığı dizi Koca Koca Yalanlar ekran macerasına dün akşam başladı. Kanal D'nin büyük umutlarla yayınladığı dizi daha ilk bölümü ile seyirciyi çıldırttı, sosyal medya dizi yorumlarıyla çoştu.

Dizi hem sosyal medyada hem de ekşi sözlük gibi düşünce ortamlarında ciddi şekilde eleştiri aldı. Binlerce vatandaş RTÜK'e şikayet yorumu yağdırdı.

Bazı izleyicilerin sosyal medyada RTÜK’ün hesaplarını mentionlayarak diziyi şikayet ettikleri gözlerden kaçmadı.

KOCA KOCA YALANLAR KONUSU NE

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır.

17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır.

Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer.

Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

Ayrıca Ekşi Sözlük’te de diziyle ilgili bir başlık açıldı. “Saçma sapan bir yaz dizisi, mide bulandırıcı bir konusu var. Her şeyi bu kadar yozlaştırmak zorunda mıyız, gerçekten merak ediyorum” diye yazan bir sözlük yazarı diziye fena yüklendi. "İlk bölümüyle üst düzey saçma ve ahlaksız bir dizi olduğunu kanıtlamıştır” yazan bir başka sözlük yazarı da diziyi eleştirmekte.

TWİTTER'DA TEPKİ YAĞDI

“Yakında kaldırırlar bu diziyi, resmen eşleri aldatmayı sempatik gösteriyorlar” diyen bir başka sözlük yazarı ise Kanal D’yi göreve çağırıyor.

*hayatımda gördüğüm en saçma ve en komik olmayan dizi sanırım bi de aldatılmayı,tacizi normalmiş gibi göstermeleri bi de bunu çok komikmiş gibi komedi dizisi yaptıklarını sanması öğhkkk #KocaKocaYalanlar

*Koca koca yalanlar dizisi kadar saçma berbat bi dizi görmedim. Ne zamandan beri aldatmak çok olağan çok komik bir şeymiş gibi anlaşılıyor

*bir dizi izleyelim diye açtık. böyle ahlaksız bir dizi görmedim. her türlü iğrençlik var. hadisle dalga geçme. sapkınlığa özendirirken allah peygamber demek. her türlü pislik mevcut kapattık diziyi. @RTUKONLINE göreve #KocaKocaYalanlar

*Kadına şiddete hayır diyenler #KocaKocaYalanlar isimli dizide oynuyor. Dizi söylemleriyle şiddet dolu... Kadını arzu nesnesine dönüştürmesinin yanında erkeği de doğadaki bir hayvanmış gibi ele alıyor. Bu dizi evlerimizin salonlarına girerek tüm bunları normalleştiriyor.

*Herkes karısını aldatsın çok eğlenceli komik de demi ne güzel yapıtlar maşallah alkışlıyorum rezil senaryonuzu #KocaKocaYalanlar