İlk Başvuru Yapan Bahçeli Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı. Bahçeli, liderler arasında adaylık başvurusunu yapan ilk isim oldu.

“Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusuna yanıt veren MHP Lideri Devlet Bahçeli "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…" dedikten sonra "Bir partinin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi.

Ardından sözlerine MHP'nin bu seçimi çok önemsediğini belirterek başlayan Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır..." dedi.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Öte yandan MHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. Pankartta, "Cumhur İttifakı, millet aklı" ifadeleri kullanıldı.

MHP'nin 24 Haziran seçim hazırlıklarında kullanacağı sloganlardan birinin bu olacağı belirtiliyor.