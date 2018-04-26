  • BIST 106.910
  • Altın 173,407
  • Dolar 4,0745
  • Euro 4,9616
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADev Derbinin Hakemi Belli Oldu!

İlk Başvuru Yapan Bahçeli Oldu

»
İlk Başvuru Yapan Bahçeli Oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı. Bahçeli, liderler arasında adaylık başvurusunu yapan ilk isim oldu.

“Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusuna yanıt veren MHP Lideri Devlet Bahçeli "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…" dedikten sonra "Bir partinin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi. 

Ardından sözlerine MHP'nin bu seçimi çok önemsediğini belirterek başlayan Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır..." dedi.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Öte yandan MHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. Pankartta, "Cumhur İttifakı, millet aklı" ifadeleri kullanıldı.

MHP'nin 24 Haziran seçim hazırlıklarında kullanacağı sloganlardan birinin bu olacağı belirtiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SONAR Başkanından Seçim Tahmini25 Nisan 2018 Çarşamba 11:44
  • AKP'li Vekil FETÖ Sorusuna Cevap Veremedi!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:38
  • İttifak Mesajı!24 Nisan 2018 Salı 15:27
  • İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener!24 Nisan 2018 Salı 15:18
  • Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu Bir Araya Geliyor!24 Nisan 2018 Salı 09:28
  • Bahçeli'den Gerilim Tepkisi24 Nisan 2018 Salı 09:22
  • Büyük İddia!24 Nisan 2018 Salı 09:00
  • "Tam Anlamıyla Rezalet"23 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
  • Ankara'da Kritik Toplantı Sona Erdi23 Nisan 2018 Pazartesi 12:52
  • Akşener: "Türkiye'nin mutluluğu çocuklarımızın mutluluğuna bağlıdır"23 Nisan 2018 Pazartesi 12:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim