İlk Aşı Testleri Başladı

ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı. BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, Deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Dünyanın beklediği haber Amerika'dan geldi. Binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsle ilgili ilk insanlı aşı testleri başladı. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi. Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

TRUMP: İLK AŞI DENEMESİ BUGÜN YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da corona virüsle mücadele görev gücü ile basın toplantısı düzenledi. Gelecek 15 gün için halkın izlemesi gereken adımlara ilişkin yeni bir kılavuz yayımladıklarını bildiren Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var." uyarısında bulundu.

Trump, genç ve sağlıklı kişiler için virüsün hayati tehlike arz etmemesine rağmen, bu kişilerin virüsün yayılmasında katkıları olabileceğine, bu nedenle de dikkatli hareket etmeleri gerektiğine işaret ederek, "ABD'liler 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalı. İnsanlar barlar, restoranlar, yemek yerlerinden uzak durmalı ve mümkünse seyahat etmemelidir." ifadesini kullandı.

"EN HIZLI GELİŞTİRİLEN AŞILARDAN BİRİ"

Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.

"ŞU ANDA 'ULUSAL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI' GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

ABD basınının bugünkü bazı haberlerinde, "Trump yönetimi, ulusal çapta sokağa çıkma yasağı düşünüyor." iddialarına ilişkin ise Trump, "Şu anda ulusal çapta sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncemiz yok. Belki, virüsün yoğun olarak görüldüğü bazı alanlar için bunu düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

Dünkü basın toplantısında, "virüs, tamamen kontrol altında" açıklaması hatırlatılan Trump, "Ben burada yönetimimin virüse karşı attığı adımların kontrol altında olduğunu kastettim, virüsü değil. Virüs, şu anda dünyanın hiçbir yerinde kontrol altında değil." değerlendirmesinde bulundu.