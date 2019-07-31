İLİŞKİ İYİ GİDİYOR

Boşanalı 36 gün olan Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti, tatile devam ediyor. Sanatçı Özcan Deniz ailesini hiç yalnız bırakmıyor.



Sacitaslan'ın haberine göre; Özcan Deniz ile Feyza Aktan önceki gün Bodrum, Tilkicik Koyu’ndaki Barbelo Beach’te görüntülendi.Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan’dan 26 Haziran’da boşanmıştı. Kendinden 20 yaş küçük eşine 12 bin 500 TL nafaka, Zekeriyaköy’deki villayı ve bir otomobil vermişti. Çift ayrılıktan 10 gün sonra da yeniden bir araya gelmişti. Deniz 1.5 yaşındaki oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı. Posta Gazetesi'nden Ali Keser'in haberine göre baba-oğulun neşeli görüntüleri objektiflere yansıdı.