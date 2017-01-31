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İlhan Mansız korkuttu!

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İlhan Mansız korkuttu!
Survivor ünlüler adasında lhan Mansız'ın kalbinde problem olduğundan korkan takım arkadaşları adaya doktor istedi. Acun Ilıcalı, İlhan Mansız'ın katılmadığı ödül oyununda Mansız'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İlhan Mansız'ın kalbinde problem yaşamasından korkan takım arkadaşları adaya doktor istedi. Ünleler adasına gelen doktor önce İlhan Mansız'ı orada muayene etti. Takım arkadaşları İlhan Mansız'ın rahatsızlığını anlatırken sonrasında ünlü futbolcu hızlıca adadan götürüldü. İlhan Mansız'ın rahatsızlığı sırasında adadaki takım arkadaşları büyük endişe yaşadı. Furkan Kızılay İlhan Mansız'ın başında beklerken hayli korkmuş görünüyordu.

ACUN ILICALI'DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA
Ünlü ismin tekneye götürülmesinde takım arkadaşları yardımcı oldu. Kolunda serum olan İlhan Mansız Survivor adasından böyle ayrıldı. İlhan Mansız doktor kontrolünde sürat teknesine alındı. Mansız'ın bu sırada eskiye oranla daha rahatlamış görünmesi yüreklere su serpti. Acun Ilıcalı da İlhan Mansız'ın katılmadığı ödül oyununda Mansız'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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