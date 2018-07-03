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İlginç Bikini Modası

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İlginç Bikini Modası
Sosyal medya yeni bir akımın daha başlamasına vesile oldu. İtalyan model Valentina Fradegrada'nın başlattığı trend şu an çığ gibi büyüyor...

İtalyan model Valentina Fradegrada, hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bikinisin üstünü ters çevirip bağlayarak yeni bir akımın ateşini de fitillemiş oldu. Paylaşımı öyle ses getirdi ki şu an sosyal medya bu tarz paylaşımlarla dolu…

Fradegrada olayın büyümesinden sonra ise kendi hesabından hariç,’Upside Down Bikini’ adında bir hesap açtı ve şu an 20 binin üzerinde takipçiye sahip. Burada yeni akımı deneyenlerin fotoğraflarını görebilirsiniz…Her ne kadar bu akım kadınlar tarafından çok beğenilip olumlu yorumlar yapılsa da “Gördüğüm en aptalca şey”, “Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, nasıl gireceğiz denize”, “Gerçekten artık saçmaladınız” gibi tepkiler de vardı…

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