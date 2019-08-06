İLGİ ODAĞI OLDU

Bir dönem adı, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile aşk dedikodularına karışan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Rita Ora, arkadaşlarıyla çıktığı İbiza tatiline hız kesmeden devam ediyor.



28 yaşındaki İngiliz pop yıldızı Rita Ora, sosyal medya hesabından İbiza tatiline dair kareler paylaşmaya devam ediyor.Tanga bikinisi ve kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ora'nın tatil paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.



Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ora, turnelerinden ve albüm çalışmalarından fırsat buldukça seyahat etmeye çalışıyor.Ora'nın adı, David ve Victoria çiftinin en büyük oğulları olan 20 yaşındaki Brooklyn Beckham ile aşk dedikodularına karışmıştı.İddialara göre, Ora ve Beckham, 2017 yılında gizlice flörtleşmeye başlamış, birbirlerine samimi mesajlar atmıştı.