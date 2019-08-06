  • BIST 99.777
  • Altın 260,467
  • Dolar 5,5203
  • Euro 6,1697
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASURİYE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYIP OPERASYON BAŞLATTI!!

İLGİ ODAĞI OLDU

»
İLGİ ODAĞI OLDU
Bir dönem adı, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile aşk dedikodularına karışan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Rita Ora, arkadaşlarıyla çıktığı İbiza tatiline hız kesmeden devam ediyor.


28 yaşındaki İngiliz pop yıldızı Rita Ora, sosyal medya hesabından İbiza tatiline dair kareler paylaşmaya devam ediyor.Tanga bikinisi ve kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ora'nın tatil paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

dunyaca-unlu-sarkici-rita-ora-siyah-tanga-715398_4723_9_b.jpgdunyaca-unlu-sarkici-rita-ora-siyah-tanga-715398_8228_6_b.jpgdunyaca-unlu-sarkici-rita-ora-siyah-tanga-715398_7915_10_b.jpg
Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ora, turnelerinden ve albüm çalışmalarından fırsat buldukça seyahat etmeye çalışıyor.Ora'nın adı, David ve Victoria çiftinin en büyük oğulları olan 20 yaşındaki Brooklyn Beckham ile aşk dedikodularına karışmıştı.İddialara göre, Ora ve Beckham, 2017 yılında gizlice flörtleşmeye başlamış, birbirlerine samimi mesajlar atmıştı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÇİÇEKÇİYİ ÖLÜMÜNE DÖVDÜLER06 Ağustos 2019 Salı 15:52
  • TEKNOLOJİ DEVİ KREDİ KARTI ÇIKARTIYOR06 Ağustos 2019 Salı 15:50
  • THY YENİ KIYAFETLERİNİ TANITTI06 Ağustos 2019 Salı 15:48
  • İRAN'LA SAVAŞ TÜM SAVAŞLARIN ANASIDIR06 Ağustos 2019 Salı 15:47
  • İLGİ ODAĞI OLDU06 Ağustos 2019 Salı 15:27
  • KAZ DAĞLARI İÇİN SESSİZ KALMADILAR06 Ağustos 2019 Salı 15:20
  • DİLENMEK ARTIK PARALI! GÜNLÜK 170 TL06 Ağustos 2019 Salı 14:58
  • ÇIPLAK KÜVET POZUYLA KENDİNE HAYRAN BIRAKTI06 Ağustos 2019 Salı 14:53
  • KIRMIZI MAYOSUYLA POZ VERDİ06 Ağustos 2019 Salı 14:48
  • TAKİPÇİSİNİN TEKLİFİNİ İFŞA ETTİ!06 Ağustos 2019 Salı 14:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim