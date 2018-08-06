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İlber Ortaylı: 'İlk kez Amerikayla yüz yüze çatışma içindeyiz'

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İlber Ortaylı: 'İlk kez Amerikayla yüz yüze çatışma içindeyiz'
Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilime ilişkin, ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz'' dedi.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Programda Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson konuşuldu.

BRUNSON GERGİNLİĞİ

Altaylı'nın rahip Brunson nedeniyle gerilen ikili ilişkileri sorması üzerine Ortaylı, evanjeliklerin ABD kamuoyunda oldukça etkin rol üstlendiğini söyledi. Kendisi de evanjelik bir rakip olan Brunson'ın ülkede bir takım provokatörlük yapmış olabileceğini anlatan Ortaylı, Brunson'ın çok derin bir kişiliğe benzemediğini; ancak bu tiplerin Anadolu ve Ortadoğu'da oldukça yaygın olduğunu anlattı.

Ortaylı, Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz. Ne kadar devam eder onu bilmiyorum'' yorumunu yaptı.

 

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