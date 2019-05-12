  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

İKTİDAR SEÇİMİ KAYBEDERSE...

»
İKTİDAR SEÇİMİ KAYBEDERSE...
Fox TV Anahaber Sunucusu Fatih Portakal iktidarın seçimi kaybetmesi ihtimalinde Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçim yenilensin kararını veren 7 üyesi hakkında FETÖ'den gözaltı olabileceğini iddia etti.

Portakal, YSK'nin 7 üyesinin konuşmamalarına ilişkin ise tepki gösterdi.

Fatih Portakal konuya ilişkin şöyle konuştu;

Diyelim ki İktidar partisini üzen bir sonuç oldu. Bakın o YSK'daki 7 konuşmayan üye var ya onların başı dertte. İnanın bana dertte. Onlar 'FETÖ operasyonu' diye gözaltına bile alınabilirler.

Eğer iktidar partisinin aleyhine seçim sonuçlanırsa. Olasılıklardan bahsediyoruz.


 
Ardından ertesi gün iktidara yakın gazetelerde ve yazarlarında vs işte 'Hükümete tuzak kuruldu', 'YSK'da darbe yapıldı hükümete', '7 hakim böyle yaptı' siz o zaman düşünün 7 hakim.

Siz 40 gün daha bekleyin. Ondan sonra hep birlikte sonuca göre bir değerlendirme çıkacak. Ama neden konuşmadınız? Onu çok merak ediyorum. En azından bir cümle bile niçin etmediniz? Onu çok daha fazla merak ediyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇAYKURRİZE BAŞKANI HAKEME SİNİRLENDİ12 Mayıs 2019 Pazar 08:51
  • CEM YILMAZ BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ12 Mayıs 2019 Pazar 08:47
  • SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU12 Mayıs 2019 Pazar 08:43
  • SAHUR PROGRAMINDA TUHAF İTİRAF12 Mayıs 2019 Pazar 08:39
  • TUNCELİ'DE 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU12 Mayıs 2019 Pazar 04:17
  • TURAN HANÇERLİ LÜKS TÜKETİMİNİ BİTİRDİ11 Mayıs 2019 Cumartesi 17:25
  • ESTETİĞE SERVET HARCADI11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:12
  • ERDOĞAN BAŞKA YILDIRIM BAŞKA KONUŞUYOR11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:00
  • AKP'YE TEPKİ GÖSTEREN ŞEHİT YAKINI İSYAN ETTİ11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:53
  • ERDOĞAN AÇIKLADI11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim